Калмыкия подписала ряд деловых соглашений

Мероприятия состоялись в рамках открытия Дня республики на Международной выставке - форуме на ВДНХ. По словам главы региона Бату Хасикова, взаимовыгодное сотрудничество с партнерами позволит Калмыкии стать более перспективным и привлекательным регионом. Между тем, насыщенной была и культурная программа.

Напомним, что степная республика вошла в топ 10-ти регионов, чья экспозиция самая посещаемая и запоминающаяся по итогам первого месяца работы.