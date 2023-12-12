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13 декабря, 13:51
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Калмыкия подписала ряд деловых соглашений

Калмыкия подписала ряд деловых соглашений

Мероприятия состоялись в рамках открытия Дня республики на Международной выставке - форуме на ВДНХ. По словам главы региона Бату Хасикова, взаимовыгодное сотрудничество с партнерами позволит Калмыкии стать более перспективным и привлекательным регионом. Между тем, насыщенной была и культурная программа.

Напомним, что степная республика вошла в топ 10-ти регионов, чья экспозиция самая посещаемая и запоминающаяся по итогам первого месяца работы.

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