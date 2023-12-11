В Юстинском районе прокуратура добивается приведения площадки временного накопления отходов в соответствие с законом

Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства при обращении с твёрдыми коммунальными отходами в рамках реализации национального проекта «Экология».

Установлено, что региональный оператор - ООО «Специализированное автомобильное хозяйство» эксплуатирует площадку временного накопления отходов на территории района, не соответствующую требованиям санитарно- эпидемиологических норм и правил.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением.

Иск прокурора удовлетворен, на регоператора возложена обязанность разработать проект санитарно-защитной зоны площадки временного накопления отходов, получить на него санитарно-эпидемиологическое заключение, ликвидировать несанкционированную свалку отходов, образовавшуюся в радиусе 100 метров за пределами площадки.