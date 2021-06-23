Сбер добавит 2 тысячи бонусных рублей к единовременным выплатам родителям

Сбер подарит семьям, имеющим детей, дополнительно к государственной выплате 2 тысячи бонусных рублей и другие подарки.

С августа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, семьи, имеющие детей, могут получить единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также до 23 лет для детей с инвалидностью. Выплата будет проходить по линии ПФР. Подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале государственных услуг РФ или в МФЦ.

Сбер присоединяется к данной акции и дарит подарки в помощь родителям, собирающим детей в школу. Всем, кто подаст заявление на выплату с указанием реквизитов карты СберБанка, после получения выплаты смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль. СберПрайм — это единая подписка на сервисы экосистемы Сбера и его партнёров с онлайн-кинотеатром, музыкой, сотовой связью — бесплатно.

После активации подписки дополнительно станут доступны подарки от Сбера:

• страховка от несчастного случая на каждого ребёнка сроком на один год;

• 2000 рублей — на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете.

В центре экосистемы Сбера — клиент. Мы создаём вокруг него набор сервисов, необходимых для жизни. Подписка на СберПрайм включает в себя видео- и музыкальный стриминг (онлайн-кинотеатр Okko и СберЗвук), заказ еды (СберМаркет), хранение файлов (СберДиск), сотовую связь (СберМобайл) и маркетплейс товаров на все случаи жизни (СберМегаМаркет). Это позволит родителям экономить не только время для семьи и любимых увлечений, но и деньги. Подробнее о получении подарков от Сбера можно узнать на сайте банка.

Эрдни Лиджиев

Заместитель управляющего Калмыцким отделением Сбербанка

# # #

Направление по связям с общественностью и СМИ

управления маркетинга и коммуникаций Юго-Западного банка Сбербанка

8 961 403 23 20

Россия, Ростов-на-Дону, Евдокимова. 37

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

Юго-Западный банк Сбербанка является филиалом Сбербанка России, обслуживающим территорию 11 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, республики Адыгея, республики Калмыкия, республики Карачаево-Черкесия, республики Кабардино-Балкария, республики Северная Осетия, республики Ингушетия, Чеченской республики, республики Дагестан. Юго-Западный банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объединений федерального значения.

*На правах рекламы