14 марта, 10:05
Спортсмены из Калмыкии стали призёрами первенства ЮФО по борьбе в вольном стиле
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В Белореченске Краснодарского края прошли соревнования по спортивной борьбе до 18 лет. Калмыкию представила сборная из 16 спортсменов.
В Белореченске Краснодарского края прошли соревнования по спортивной борьбе до 18 лет. Калмыкию представила сборная из 16 спортсменов.
Отметим, что золотую медаль в упорной схватке завоевал Арсланг Дживлеев, на вторую ступень пьедестала почета поднялись Алдар Гаряджиев и Бадма Годжаев. Бронзовым призером турнира стал Юрий Поляков.
Фото: Минспорта Республики Калмыкия