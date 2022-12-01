Спортсмены из Калмыкии стали призёрами первенства ЮФО по борьбе в вольном стиле

В Белореченске Краснодарского края прошли соревнования по спортивной борьбе до 18 лет. Калмыкию представила сборная из 16 спортсменов.



Отметим, что золотую медаль в упорной схватке завоевал Арсланг Дживлеев, на вторую ступень пьедестала почета поднялись Алдар Гаряджиев и Бадма Годжаев. Бронзовым призером турнира стал Юрий Поляков.



Фото: Минспорта Республики Калмыкия