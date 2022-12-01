Местного жителя в возрасте 52-лет признали виновным в убийстве несовершеннолетнего

Как сообщает СУ Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия, доказательства, собранные следователями следственного отдела по городу Элиста, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 52-летнему жителю пос. Аршан г. Элисты. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (убийство и причинение тяжкого вреда здоровью).



Напомним, следствием и судом установлено, что 23 июля 2022 года в дневное время между подсудимым и сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес последней не менее 21 удара ножом, причинив ей колото-резаные ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.



Продолжая свои преступные действия, мужчина прошел к входной двери жилища несовершеннолетнего соседа, где нанес последнему один удар ножом в область брюшной полости, причинив ему проникающее ножевое колото-резаное повреждение.



Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием в колонии строго режима и ограничением свободы сроком 1 год.



Приговор в законную силу не вступил.



Источник: kalmykia.sledcom.ru