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14 марта, 10:42
Новости

Аудиолекции банка России зазвучали на родном языке

Аудиолекции банка России зазвучали на родном языке

Это совместный проект Нацбанка в республике с Центром по развитию калмыцкого языка по финансовой грамотности. Эксперты двух ведомств определили перечень самых актуальных тем.

К примеру, что делать, если звонят с номера банка и просят предоставить конфиденциальные данные, как взять кредит и не увязнуть в долгах, как распознать финансовую пирамиду и что предпринять, если потеряли банковскую карту? Все переведенные лекции размещены на облачном ресурсе, а ссылки переданы всем желающим. В основном, в социальные учреждения региона.

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