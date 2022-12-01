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1 февраля, 10:46
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Спортсменка из Калмыкии Людмила Курнеева стала победителем и призером Всероссийских соревнований по стрельбе из лука

Спортсменка из Калмыкии Людмила Курнеева стала победителем и призером Всероссийских соревнований по стрельбе из лука

В городе Орёл прошли два крупнейших турнира страны по стрельбе из лука: кубок России и чемпионат России по спортивному виду и по 3д стрельбе из лука.

По итогам двух турниров Людмила Курнеева заняла 1 место в классе "Длинный лук" в чемпионате России и 2 место в кубке России. Она занимается под руководством тренера Цаган Кукшовой.

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