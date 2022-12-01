Спортсменка из Калмыкии Людмила Курнеева стала победителем и призером Всероссийских соревнований по стрельбе из лука

В городе Орёл прошли два крупнейших турнира страны по стрельбе из лука: кубок России и чемпионат России по спортивному виду и по 3д стрельбе из лука.



По итогам двух турниров Людмила Курнеева заняла 1 место в классе "Длинный лук" в чемпионате России и 2 место в кубке России. Она занимается под руководством тренера Цаган Кукшовой.