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1 февраля, 11:10
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Отцы в Калмыкии готовы уйти в декретный отпуск

Отцы в Калмыкии готовы уйти в декретный отпуск

По результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели из Калмыкии, Не исключают возможности воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком 45% представителей сильного пола.

Однако каждый третий (32%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 23% скорее исключают такую возможность. Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада.

Напротив, 26% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 19% скорее согласились бы на это.

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