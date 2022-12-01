Отцы в Калмыкии готовы уйти в декретный отпуск

По результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели из Калмыкии, Не исключают возможности воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком 45% представителей сильного пола.



Однако каждый третий (32%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 23% скорее исключают такую возможность. Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада.



Напротив, 26% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 19% скорее согласились бы на это.