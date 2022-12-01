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20 марта, 14:59
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Спортсменка из Калмыкии Даяна Бадмаева стала победительницей Первенства России по олимпийскому тхэквондо

Спортсменка из Калмыкии Даяна Бадмаева стала победительницей Первенства России по олимпийскому тхэквондо

Соревнования среди юниоров и юниорок проходили с 14-19 марта в Анапе. В них принимали участие 850 спортсменов от 15-17 лет. как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, Даяна Бадмаева - впервые в истории Калмыцкого тхэквондо стала победителем Первенства России в весовой категории до 55 кг. Аюна Менкенова взяла серебро в весовой категории до 46 кг. В итоге Калмыкия заняла 8-ое командное место из 58 регионов России.

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