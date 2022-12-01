Сегодня Международный день театра

С 2003 – деятели культуры превратили день 21 марта в захватывающий ритуал во славу театралов. А что касается нашего Калмыцкого государственного театра кукол Джангар, то 24 марта вновь коллектив представит нашумевший спектакль под названием "Oн -но".



Интернет прочно вошёл в нашу жизнь, стирая грань между реальным и виртуальным миром. К чему это приводит? Разрушаются семьи, разрывается связь между родителями и детьми, человек теряет себя... Словом, успейте купить билеты.