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21 марта, 08:46
Новости

Сегодня Международный день театра

Сегодня Международный день театра

С 2003 – деятели культуры превратили день 21 марта в захватывающий ритуал во славу театралов. А что касается нашего Калмыцкого государственного театра кукол Джангар, то 24 марта вновь коллектив представит нашумевший спектакль под названием "Oн -но".

Интернет прочно вошёл в нашу жизнь, стирая грань между реальным и виртуальным миром. К чему это приводит? Разрушаются семьи, разрывается связь между родителями и детьми, человек теряет себя... Словом, успейте купить билеты.

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