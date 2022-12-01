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20 марта, 14:19
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Сегодня в республике вновь стартовал конкурс субсидий на возмещение затрат на оплату первоначального взноса при заключении договора лизинга

Сегодня в республике вновь стартовал конкурс субсидий на возмещение затрат на оплату первоначального взноса при заключении договора лизинга

Индивидуальные предприниматели и юрлица Калмыкии смогут вернуть до 50% от стоимости приобретенного в лизинг средства. Мера поддержки касается тех, кто ведёт свою деятельность в отраслях производства, строительства, торговли, медицины и сельского хозяйства.

Предметом лизинга могут быть техника, оборудование и определенные категории транспортных средств. При этом необходимо выполнение определённых условий. Прием заявок продлится до 29 марта.

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