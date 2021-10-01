Силач из Калмыкии одержал тройную победу на IV Всемирной олимпиаде

В ходе соревнований в Витебске, 58-летний гиревик Вячеслав Эрднеев поднял 24-килограммовую гирю 178 раз за 10 минут. А с 16-килограммовым снарядом в полумарафоне и марафоне ему удалось совершить 530 и 850 подъёмов соответственно.

Таким образом, атлет завоевал золотые медали во всех трёх номинациях турнира по гиревому триатлону и стал абсолютным победителем. Сам титулованный спортсмен считает, что успехом обязан тренеру, с которым он занимается уже более 10 лет.