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21 октября, 16:49
НовостиСпорт

Силач из Калмыкии одержал тройную победу на IV Всемирной олимпиаде

Силач из Калмыкии одержал тройную победу на IV Всемирной олимпиаде

 В ходе соревнований в Витебске, 58-летний гиревик Вячеслав Эрднеев поднял 24-килограммовую гирю 178 раз за 10 минут. А с 16-килограммовым снарядом в полумарафоне и марафоне ему удалось совершить 530 и 850 подъёмов соответственно.

Таким образом, атлет завоевал золотые медали во всех трёх номинациях турнира по гиревому триатлону и стал абсолютным победителем. Сам титулованный спортсмен считает, что успехом обязан тренеру, с которым он занимается уже более 10 лет.

 

 

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