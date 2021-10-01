Перевозки пассажиров в автобусах станут безопаснее

Продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе проверок сотрудники автоинспекции особое внимание уделяют водителям общественного транспорта. Какие нарушения фиксируются чаще всего? И какова статистика? Сегодня с сотрудниками ГИБДД выехала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Первые минуты рейда и первый нарушитель. Водитель межмуниципального рейса сегодня лишился пятисот рублей из-за перегруза. Со слов инспектора ГИБДД, в салоне три лишних пассажира. Халатность в этом деле может сыграть злую шутку. Предприимчивым автовладельцам не стоит забывать, что в данном случае они отвечают не только за свою жизнь.

Останавливали и городских перевозчиков. О культуре вождения сотрудники ДПС спрашивали непосредственно у пассажиров. Всё чаще, в погоне за планом, водители устраивают гонки по городу. Кто-то, подъезжая совершает резкие маневры, есть и такие, кто едет на красный свет.

«У меня безопасность – превыше всего» - говорит водитель со стажем Борис Хулхачиев. Но признается, что большинство пассажирских газелей в эксплуатации более 10 лет. Потому, технический осмотр такие транспортные средства должны проходить два раза в год.

Весть о проверяющих быстро разлетелась, потому, одни водители либо завершали свой рейс прямо на обочине дороги, либо уезжали окольными путями. А вот у кого документы в порядке следовали дальше своим маршрутом, как пассажирская газель под номером 21. За рулем оказался водитель с 40-летним стажем Юрий Настаев. Говорит, что с опытом понимаешь, нет ничего важнее человеческой жизни. Поэтому старается не нарушать правила дорожного движения.

В ходе оперативно-профилактической операции госавтоинспекторы проверяют техническую готовность автобусов, исправность запасных и аварийных выходов, обращают внимание на установку дополнительных мест. В зоне внимания и соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также прохождение ими обязательного медицинского осмотра перед выходом в рейс.

Всего за 9 месяцев текущего года в Калмыкии произошло 3 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. По словам госавтоинспекторов, количество аварийности, среди этой категории постепенно снижается. Потому, операция «Автобус» будет продолжаться и дальше. В регионе она продлится до конца недели .