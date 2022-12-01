26 января, 09:54
Открытие храма в московском районе Отрадное запланировано на весну
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Там подходит к завершению строительство первого в столице государства Буддийского храма "Тубден Шедублинг". Представители духовенства Калмыкии, Бурятии, Тувы и республики Алтай провели совместный религиозный ритуал.
Там подходит к завершению строительство первого в столице государства Буддийского храма "Тубден Шедублинг". Представители духовенства Калмыкии, Бурятии, Тувы и республики Алтай провели совместный религиозный ритуал.
В молебне, посвященном завершению строительств культового сооружения принял участие и Старший администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелюнг.
Фото: savetibet.ru