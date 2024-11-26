Спортсмен из Калмыкии Дантес Абушаев участвует во Всероссийских детско-юношеские соревнованиях по плаванию.
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«Профессиональные соревнования Кубок чемпионов по плаванию спорта слепых 2024» организованные Всероссийской Федераций спорта слепых приняли 60 лучших пловцов страны, которые только начинают свой путь в мир большого спорта.
Дантес - спортсмен - паралимпиец, кандидат в мастера спорта России по плаванию, чемпион Первенства России по плаванию среди юниоров 2024 года, обладатель золотых медалей Первенства России.
Спортсмен тренируется под руководством тренера - преподавателя Чингиса Оникова.
Фото: Министерство физической культуры и спорта РК