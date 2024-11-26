28 ноября, 09:29
Сегодня завершены ремонтные работы на водоводе «Верхний Яшкуль -Элиста». Подача воды в город восстановлена.
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В ночь на 27 ноября, в результате крупной аварии на водоводе Верхний Яшкуль –Элиста, была прекращена подача воды. Изношенность труб и необходимость их замены стали причиной инцидента. Большая часть города осталась без воды.
В настоящее время давление напора воды слабое, но в восточные районы города вода уже поступает. Проводится работа по устранению воздушных пробок в трубах.