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28 ноября, 08:22
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Сегодня в столице состоится мероприятие, посвященное 85-летнему юбилею Калмыцкого института повышения квалификации работников образования.

Сегодня в столице состоится мероприятие, посвященное 85-летнему юбилею Калмыцкого института повышения квалификации работников образования.

В первые годы создания института в штате числилось всего пять сотрудников. И даже в войну они продолжали работать над повышением квалификации педагогов. После депортации калмыцкого народа, в 1957 году, в Элисте вновь возродили Институт усовершенствования учителей, который был укомплектован опытными преподавателями. В связи с юбилеем в штабе общественной поддержки состоится круглый стол, посвященный развитию современного образования.

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