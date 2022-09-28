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18 ноября, 10:19
Новости

Сегодня в театре кукол "Джангар" актеры подготовили подарок зрителю – постановку "Давид", осуществленную Алексеем Саранговым, он же и исполнитель главной роли

Сегодня в театре кукол "Джангар" актеры подготовили подарок зрителю – постановку "Давид", осуществленную Алексеем Саранговым, он же и исполнитель главной роли

Спектакль-биография приурочена к 100-летию всенародно любимого поэта, оставившего бесценный след не только в российской, но и в мировой поэзии.

Перед зрителями Кугультинов предстанет одновременно в двух образах: совсем еще юного, начинающего автора и зрелого, признанного писателя, подводящего творческие и жизненные итоги. Прозвучат также строки из его бессмертных творений.

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