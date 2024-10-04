Специальные социальные выплаты получают специалисты первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи Калмыкии.

Как сообщает отделение СФР по РК 1 645 медработников региона получают социальные выплаты. Размер составляет от 4,5 до 50,0 тысяч рублей в зависимости от категории медицинских работников, вида организации и населенных пунктов, в которых они трудятся.

Все расчеты Отделение Социального фонда по Калмыкии производятся на основании сведений, направляемых медицинскими организациями. В реестрах указывается сумма назначаемой выплаты, а также данные, по которым она рассчитана.