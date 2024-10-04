Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Элисты задержали квартирного вора.

В дежурную часть Элистинского МВД по факту кражи денежных средств обратилась местная жительница. Из её квартиры были похищены 8000 рублей.

В ходе проверочных мероприятий подозреваемый в краже был задержан. Им оказался бывший супруг потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похитил деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Следователем УМВД России по г.Элисте возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».