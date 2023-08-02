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4 августа, 13:00
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Сегодня состоится первый праздник микрорайона из цикла «Элистинские вечера»

Сегодня состоится первый праздник микрорайона из цикла «Элистинские вечера»

Он посвящен году педагога и наставника. По давней традиции такие мероприятия ежегодно проводятся в каждом жилом массиве столицы. По традиции эстафету начнет 1-й микрорайон. Гостей и жителей столицы ждут концертные номера, конкурсы, мастер-классы, книжная выставка и многое другое. На празднике будут чествовать ветеранов и старожилов микрорайона, а также педагогов и наставников, которые проработали в педагогической сфере много лет.

Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах по стрельбе из лука, калмыцкой головоломки «нярн шинж» и письменности «тодо бичиг», а также по изготовлению украшений и мягких игрушек.

Фото: Администрация города Элиста

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