9 января, 10:41
Специалисты республиканского Минстроя совместно с подрядными организациями РК осуществляют особый контроль за автодорогами регионального значения в связи с наступившими морозами
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Министерство сообщает о том, что по поручению Главы Калмыкии предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей при взаимодействии с МЧС России по РК, муниципалитетами и Управлением ГИБДД МВД по РК.
Министерство сообщает о том, что по поручению Главы Калмыкии предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей при взаимодействии с МЧС России по РК, муниципалитетами и Управлением ГИБДД МВД по РК.
Фото: https://t.me/minstroy_rk