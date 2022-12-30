Специалисты республиканского Минстроя совместно с подрядными организациями РК осуществляют особый контроль за автодорогами регионального значения в связи с наступившими морозами

Министерство сообщает о том, что по поручению Главы Калмыкии предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей при взаимодействии с МЧС России по РК, муниципалитетами и Управлением ГИБДД МВД по РК.



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