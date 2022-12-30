10 января, 13:23
 -14 °C
75,08
70,3
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 января, 10:41
Новости

Специалисты республиканского Минстроя совместно с подрядными организациями РК осуществляют особый контроль за автодорогами регионального значения в связи с наступившими морозами

Специалисты республиканского Минстроя совместно с подрядными организациями РК осуществляют особый контроль за автодорогами регионального значения в связи с наступившими морозами

Министерство сообщает о том, что по поручению Главы Калмыкии предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей при взаимодействии с МЧС России по РК, муниципалитетами и Управлением ГИБДД МВД по РК.

Фото: https://t.me/minstroy_rk

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия