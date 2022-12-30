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10 января, 08:30
Новости

Сегодня - четвертый день Рождественских святок

Сегодня - четвертый день Рождественских святок

Это особое время в году, время добра и радости. В течении 12 дней православные традиционно посещают храмы для богослужения, совершают таинство причащения. К этому моменту пост уже закончен, верующие готовят разнообразную еду, накрывают праздничный стол, гуляют всей семьёй и угощают близких и друзей.

А еще - это время известно на Руси как период гаданий. Незамужние девушки пытаются узнать дату будущей свадьбы или хотя бы имя суженого. Для совершения обряда они используют специальные атрибуты, например, воду или свечи.

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