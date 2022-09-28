21 ноября, 07:27
Специалисты республиканского Центра крови посетят районы Калмыкии
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Сегодня мобильная станция будет принимать жителей Яшкуля. Как подчеркивают работники центра, в качестве приятного бонуса доноров ждет чай, сладости, компенсация на питание и справка об освобождении от работы.
Сегодня мобильная станция будет принимать жителей Яшкуля. Как подчеркивают работники центра, в качестве приятного бонуса доноров ждет чай, сладости, компенсация на питание и справка об освобождении от работы.
Свыше тысячи человек в степном регионе имеют статус почетных доноров. К сдаче крови допускаются граждане старше 18 лет, а самое главное – отсутствие вакцинации от ковид-19 за последние 30 дней.