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21 ноября, 07:27
Новости

Специалисты республиканского Центра крови посетят районы Калмыкии

Специалисты республиканского Центра крови посетят районы Калмыкии

Сегодня мобильная станция будет принимать жителей Яшкуля. Как подчеркивают работники центра, в качестве приятного бонуса доноров ждет чай, сладости, компенсация на питание и справка об освобождении от работы.

Свыше тысячи человек в степном регионе имеют статус почетных доноров. К сдаче крови допускаются граждане старше 18 лет, а самое главное – отсутствие вакцинации от ковид-19 за последние 30 дней.

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