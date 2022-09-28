Профессиональный праздник отмечают сотрудники ГТРК "Калмыкия"

Сегодня - Всемирный день телевидения. Наша телекомпания первая в регионе и одна из первых в холдинге ВГТРК начала вещать в цифровом формате. И сегодня – безусловный лидер информационного вещания в республике. Каждый день зрители узнают самые свежие новости из жизни степного края. Мы вещаем семь дней в неделю.



Корреспонденты, режиссеры, операторы, водители, инженеры - большая сплоченная команда. Мы работаем, без преувеличения, во благо и во имя любимого зрителя. Съемки, командировки, монтаж, эфир.



Телевизионщики - не профессия, а образ жизни. Прежде всего, это праздник наших ветеранов, которые стояли у истоков становления калмыцкого телевидения и заложили его основу.