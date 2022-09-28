Штаб помощи семьям мобилизованных в Калмыкии продолжает свою работу. В рамках акции была запущена программа длительного сопровождения семей военнослужащих "МЫВМЕСТЕ. Опека". В ходе мероприятий волонтеры-опекуны помогают в перевозке детей в учебные заведения и дополнительные развивающие кружки.



"Благодарность словами не описать! С первых дней поддержка. И мы знаем, что мы не одни! Огромное спасибо Чимиду, Татьяне и всем ребятам волонтерам! Как говорит мой муж: Победа будет за нами!", - благодарит работников жительница республики, жена мобилизованного из Калмыкии, которая недавно получила помощь от волонтеров.