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21 ноября, 07:57
Новости

МЫВМЕСТЕ

МЫВМЕСТЕ

Штаб помощи семьям мобилизованных в Калмыкии продолжает свою работу. В рамках акции была запущена программа длительного сопровождения семей военнослужащих "МЫВМЕСТЕ. Опека". В ходе мероприятий волонтеры-опекуны помогают в перевозке детей в учебные заведения и дополнительные развивающие кружки.

"Благодарность словами не описать! С первых дней поддержка. И мы знаем, что мы не одни! Огромное спасибо Чимиду, Татьяне и всем ребятам волонтерам! Как говорит мой муж: Победа будет за нами!", - благодарит работников жительница республики, жена мобилизованного из Калмыкии, которая недавно получила помощь от волонтеров.

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