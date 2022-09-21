13 октября, 12:30
 16 °C
62,59
63,76
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 октября, 14:17
Новости

Специалисты регионального управления по охране объектов культурного наследия провели мониторинг состояния памятников археологии

Специалисты регионального управления по охране объектов культурного наследия провели мониторинг состояния памятников археологии

Самое большое количество тысячелетних памятников и могильных захоронений расположено в Октябрьском районе. Сотрудники управления исследовали 11 объектов археологии – 22 насыпи. Также они обновили сведения, уточнили состояние древних памятников и их соответствие документам.

В ведомстве отмечают, что полученная информация поможет преодолеть возникшие угрозы разрушения и сохранить объекты культурного наследия.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия