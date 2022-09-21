Специалисты регионального управления по охране объектов культурного наследия провели мониторинг состояния памятников археологии

Самое большое количество тысячелетних памятников и могильных захоронений расположено в Октябрьском районе. Сотрудники управления исследовали 11 объектов археологии – 22 насыпи. Также они обновили сведения, уточнили состояние древних памятников и их соответствие документам.



В ведомстве отмечают, что полученная информация поможет преодолеть возникшие угрозы разрушения и сохранить объекты культурного наследия.