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13 октября, 13:56
Новости

Сельхозкооперативы Калмыкии могут вернуть 50 % потраченных средств

Сельхозкооперативы Калмыкии могут вернуть 50 % потраченных средств

Для этого в региональный минсельхоз нужно подать заявку до 24 октября. До 50 % затрат смогут возместить фермеры при покупке имущества, техники или крупного рогатого скота для кооператива.

При возмещении средств на закупку сельскохозяйственной продукции сумма субсидии будет зависеть от размера выручки СПК. Все это направлено на развитие в регионе сельской кооперации.

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