  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 мая, 08:33
Новости

Сегодня В Элисте пройдут публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2022 год

Сегодня В Элисте пройдут публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2022 год

Его подготовку и проведение обеспечит профильное ведомство. С докладом выступит Первый заместитель Председателя Правительства региона – Министр финансов Калмыкии Очир Шургучеев.

Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске вестей на телеканале Россия 1

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия