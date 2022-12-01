18 мая, 08:33
Сегодня В Элисте пройдут публичные слушания по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета за 2022 год
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Его подготовку и проведение обеспечит профильное ведомство. С докладом выступит Первый заместитель Председателя Правительства региона – Министр финансов Калмыкии Очир Шургучеев.
Его подготовку и проведение обеспечит профильное ведомство. С докладом выступит Первый заместитель Председателя Правительства региона – Министр финансов Калмыкии Очир Шургучеев.
Подробнее об этом расскажем в дневном выпуске вестей на телеканале Россия 1