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26 октября, 12:28
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Специалисты Министерства сельского хозяйства ведут мониторинг заготовки кормов на зиму в Кетченеровском, Яшкульском, Черноземельском, Лаганском, Октябрьском, Малодербетовском, Ики-Бурульском, Юстинском районах

Специалисты Министерства сельского хозяйства ведут мониторинг заготовки кормов на зиму в Кетченеровском, Яшкульском, Черноземельском, Лаганском, Октябрьском, Малодербетовском, Ики-Бурульском, Юстинском районах

В них наблюдается наиболее сложная ситуация с пастбищными угодьями. Из-за отсутствия осадков снизилась продуктивность естественных сенокосов, а это пастбища, залежь, суходольные лиманы. Поэтому, до 90% запаса сена составляет травостой сеянных кормовых трав и орошаемых лиманных сенокосов. По сообщению пресс-службы ведомства, на сегодняшний день заготовлено 92% кормов от потребности. Сельхозкампания продолжается.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

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