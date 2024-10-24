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26 октября, 11:08
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Дети из Антрацитовского района прошли реабилитацию и возвращаются домой

Дети из Антрацитовского района прошли реабилитацию и возвращаются домой

Первая группа детей из подшефного Антрацитовского района Луганской Народной Республики завершила курс медико-социальной реабилитации в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. Перед отъездом дети и их родители поблагодарили вице-премьера-министра социального развития, труда и занятости РК Марину Ользятиеву за оказанную помощь.

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Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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