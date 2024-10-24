Ансамбль народного танца «Иткл» детского психоневрологического интерната из Калмыкии- участник фестиваля

Суздаль вновь стал гостеприимным домом для межкультурного диалога и сотрудничества представителей разных национальностей, вероисповеданий и физических возможностей. Здесь проходит социально значимый проект XVI Форума – фестиваля семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь».

Калмыцкий ансамбль народного танца «Иткл» под руководством педагога дополнительного образования Василия Нохаева, приглашен на очный этап форума, как победитель конкурсных онлайн-программ отборочного тура. Всех участников ждет большая разнообразная программа, приуроченная к Году Семьи.

Как сообщила пресс-служба минсоцразвития, в рамках проекта состоится Благотворительный марафон равных возможностей, объединяющий спортивные мероприятия с искусством и другими видами творческой деятельности.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия