Прокуратура Черноземельского района выявила нарушения законодательства при реализации национального проекта "Чистая вода"
Проверкой установлено, что в рамках реализации национального проекта "Чистая вода" между администрацией Черноземельского РМО и ООО "Монтажкомплект" заключен муниципальный контракт на строительство объектов водоснабжения в п.Нарын-Худук Черноземельского района. Указанным контрактом авансовые платежи не предусмотрены.
В нарушение закона между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение о перечислении авансового платежа подрядчику, чем изменено существенное условие контракта о порядке оплаты.
Прокуратурой района в отношении главы района и генерального директора подрядчика возбуждены 2 дела об административном правонарушении, которые направлены на рассмотрение.
Кроме того, в адрес заказчика и подрядчика внесены представления об устранении нарушений законов, которые находятся на рассмотрении.