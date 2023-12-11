Прокуратура Черноземельского района выявила нарушения законодательства при реализации национального проекта "Чистая вода"

Проверкой установлено, что в рамках реализации национального проекта "Чистая вода" между администрацией Черноземельского РМО и ООО "Монтажкомплект" заключен муниципальный контракт на строительство объектов водоснабжения в п.Нарын-Худук Черноземельского района. Указанным контрактом авансовые платежи не предусмотрены.

В нарушение закона между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение о перечислении авансового платежа подрядчику, чем изменено существенное условие контракта о порядке оплаты.

Прокуратурой района в отношении главы района и генерального директора подрядчика возбуждены 2 дела об административном правонарушении, которые направлены на рассмотрение.

Кроме того, в адрес заказчика и подрядчика внесены представления об устранении нарушений законов, которые находятся на рассмотрении.