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12 декабря, 10:50
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Прокуратура Черноземельского района выявила нарушения законодательства при реализации национального проекта "Чистая вода"

Прокуратура Черноземельского района выявила нарушения законодательства при реализации национального проекта "Чистая вода"

Проверкой установлено, что в рамках реализации национального проекта "Чистая вода" между администрацией Черноземельского РМО и ООО "Монтажкомплект" заключен муниципальный контракт на строительство объектов водоснабжения в п.Нарын-Худук Черноземельского района. Указанным контрактом авансовые платежи не предусмотрены.

В нарушение закона между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение о перечислении авансового платежа подрядчику, чем изменено существенное условие контракта о порядке оплаты.

Прокуратурой района в отношении главы района и генерального директора подрядчика возбуждены 2 дела об административном правонарушении, которые направлены на рассмотрение.

Кроме того, в адрес заказчика и подрядчика внесены представления об устранении нарушений законов, которые находятся на рассмотрении.

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