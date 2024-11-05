СпецАТХ теперь собственность Элисты

В Элисте состоялся брифинг по передаче 100% уставного капитала ООО «СпецАвтоХозяйство» в собственность администрации города.

Дебиторская задолженность СпецАТХ составляет 251 млн рублей, из которых планируется списать более половины. Идет работа по увеличению зарплаты. Из 40 единиц техники только 24 работают на линии. Начата работа по приобретению в лизинг 20 дополнительных машин. Администрацией города приобретены 110 пластиковых контейнеров для мусора и планируется оборудовать 100 контейнерных площадок, 56 из которых уже построены.

Руководителем компании назначен Бадма Эрдниев, а исполнительным директором - Сергей Очиров.

С 1 ноября права регионального оператора переданы муниципалитету, что позволит организовать более эффективный вывоз мусора.