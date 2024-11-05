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7 ноября, 08:03
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Когда же приедет автобус?!

Когда же приедет автобус?!

Вот такое восклицание стало обычным в Элисте, так как редко можно дождаться общественного транспорта в городе и в пригороде.

Вопрос доступности общественного транспорта остро стоит в Элисте. Транспорта в городе не хватает. Люди едут в переполненных автобусах, пазиках. Есть районы, из которых без проблем не выедешь.

Администрация города стремится решить эту проблему. Стратегии перезагрузки обсудили накануне на брифинге и объявили об изменении цены на проезд.

С 10 ноября тарифный план составит: 16 рублей - транспортная карта «ЭлистаГорТранс»; 18 рублей - банковская карта; 22 рублей - наличный расчет.

У компании ЭлистаГорТранс нехватка водителей. Заработная плата увеличена до 60 тысяч рублей, и планируется внедрение вахтового метода работы для жителей районов. Увеличили число автобусов на маршрутных линиях с 15 до 26. Запускается система умного пассажиропотока для мониторинга пассажиров, а также будет предоставлено 15 тысяч транспортных карт для социальной сферы.

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