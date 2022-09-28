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16 ноября, 11:12
Новости

На базе "Ойрат-Арены" прошло первенство Минспорта по плаванию среди организаций

На базе "Ойрат-Арены" прошло первенство Минспорта по плаванию среди организаций

В соревнованиях приняло участие 12 команд. Главной задачей ежегодного мероприятия является повышение уровня физической подготовки участников соревнований и пропаганда здорового образа жизни.

По итогам тяжелых состязаний в тройку лидеров вошла тренер Республиканской конно-спортивной школы Наталья Нимгирова, завоевавшая бронзовую медаль.

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