16 ноября, 11:12
На базе "Ойрат-Арены" прошло первенство Минспорта по плаванию среди организаций
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В соревнованиях приняло участие 12 команд. Главной задачей ежегодного мероприятия является повышение уровня физической подготовки участников соревнований и пропаганда здорового образа жизни.
В соревнованиях приняло участие 12 команд. Главной задачей ежегодного мероприятия является повышение уровня физической подготовки участников соревнований и пропаганда здорового образа жизни.
По итогам тяжелых состязаний в тройку лидеров вошла тренер Республиканской конно-спортивной школы Наталья Нимгирова, завоевавшая бронзовую медаль.