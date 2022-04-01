️Спасатели предупредили о возможных мощных пыльных бурях в Калмыкии

Они могут накрыть республику до конца этой недели.

Органам ЧС Калмыкии рекомендовали оперативно оповещать население о рисках возникновения таких опасных метеорологических явлений, доводить рекомендации по необходимым действиям в такой ситуации.

На сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пояснили, что образование пыльных бурь происходит в результате интенсивного прогрева верхнего слоя почвы и, как следствие, возникновения турбулентности в атмосфере.