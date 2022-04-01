В поселке Ергенинский Кетченеровского района идет подготовка к конноспортивному празднику

Он состоится 1 мая. 20-ые по счету скачки на лошадях в этом поселке станут одним из завершающих аккордов фестиваля тюльпанов. Напомним, что по поручению главы региона Бату Хасикова, он проходит на территории республики в течение месяца. В программе праздника скачки лошадей калмыцкой и других пород на дистанциях от 1 км 200 метров до 8 километров. В этом году главными призами соревнований станут мотоциклы.

Кроме скачек в программе праздника – национальная борьба «Бок бярлдян» среди детей, турнир по спилс-картам – скоростной сборке географических положений России и Калмыкии, стрельба из лука, мастер класс по няярн-шинж – сборке и разборке головоломки. Ну, и, конечно, катание на лошадях и верблюдах.

За время фестиваля тюльпанов познакомится с историей, традициями и культурой степного региона смогли тысячи туристов и гостей.