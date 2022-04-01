Расширился круг медработников, которые могут принять участие во Всероссийском конкурсе врачей

Это могут сделать психологи, физики, биологи и айти специалисты, работающие в медицине Конкурс проводится уже более 20 лет. Правительство расширило число участников. И с 2023 года медработники различного профиля смогут в нем поучаствовать. Он будет открыт и для других специалистов с непрофильным высшим образованием, работающим в медицинской сфере. Наравне с врачами, они смогут претендовать на премии в 36 номинациях размере от 200 тыс. до 3 млн рублей.