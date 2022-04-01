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28 апреля, 13:19
Новости

Расширился круг медработников, которые могут принять участие во Всероссийском конкурсе врачей

Расширился круг медработников, которые могут принять участие во Всероссийском конкурсе врачей

Это  могут сделать психологи, физики, биологи и айти специалисты, работающие в медицине Конкурс проводится уже более 20 лет. Правительство расширило число участников. И с 2023 года медработники различного профиля смогут в нем поучаствовать. Он будет  открыт и для других специалистов с непрофильным высшим образованием, работающим в медицинской сфере. Наравне с врачами, они смогут претендовать на премии в 36 номинациях размере от 200 тыс. до 3 млн рублей.

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