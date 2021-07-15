Спасатели Калмыкии сдали зачеты по огневой подготовке

На территории пожарной части №18 личный состав Элистинского пожарно-спасательного гарнизона выполнил нормативы по преодолению огневой полосы психологической подготовки.

На этой полосе огнеборцы в боевой одежде и снаряжении показали свое мастерство в упражнениях на различных снарядах. Тренировочный комплекс включает в себя такие тренажёры, как эстакада, рукоход, лабиринт, трап над приямком с горящей жидкостью и теплодымокамеру.

Как сообщает пресс-служба ведомства, работа спасателей осуществляется в разных условиях. Иногда тушение огня переходит в настоящую борьбу на выживание. Этому способствуют аномально высокие температуры, задымленность, токсичность горящих веществ. К работе на пожарах допускаются только профессионалы, которые имеют не только теоретические, но и практические познания.