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4 августа, 15:00
НовостиОбщество

Спасатели Калмыкии сдали зачеты по огневой подготовке

Спасатели Калмыкии сдали зачеты по огневой подготовке

На территории пожарной части №18 личный состав Элистинского пожарно-спасательного гарнизона выполнил нормативы по преодолению огневой полосы психологической подготовки.

На этой полосе огнеборцы в боевой одежде и снаряжении показали свое мастерство в упражнениях на различных снарядах. Тренировочный комплекс включает в себя такие тренажёры, как эстакада, рукоход, лабиринт, трап над приямком с горящей жидкостью и теплодымокамеру.

Как сообщает пресс-служба ведомства, работа спасателей осуществляется в разных условиях. Иногда тушение огня переходит в настоящую борьбу на выживание. Этому способствуют аномально высокие температуры, задымленность, токсичность горящих веществ. К работе на пожарах допускаются только профессионалы, которые имеют не только теоретические, но и практические познания.

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