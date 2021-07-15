В этом году на региональных дорогах построят 14 автобусных остановок в национальном стиле

Об этом сообщают в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона. В планах - поэтапное проведение работы по замене существующих 10 сооружений на средства регионального бюджета. Осенью все будет готово. А еще 4 объекта будут обустроены в рамках Нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: в поселках Октябрьский Яшалтинского района, Нарын и Бурата Приютненского, а также в поселке Восход Октябрьского РМО.