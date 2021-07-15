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4 августа, 13:27
НовостиСтроительство

В этом году на региональных дорогах построят 14 автобусных остановок в национальном стиле

В этом году на региональных дорогах построят 14 автобусных остановок в национальном стиле

Об этом сообщают в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона. В планах - поэтапное проведение работы по замене существующих 10 сооружений на средства регионального бюджета. Осенью все будет готово. А еще 4 объекта будут обустроены в рамках Нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: в поселках Октябрьский Яшалтинского района, Нарын и Бурата Приютненского, а также в поселке Восход Октябрьского РМО.

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