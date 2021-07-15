Родовый сертификат теперь только электронный

Нет необходимости самостоятельно предоставлять документ в медучреждения. Все данные по обращению формируются автоматически.

За первое полугодие Фондом соцстрахования по республике оплачено 4 786 бумажных талонов на сумму более 14 миллионов рублей. Все средства были направлены женщинам на медпомощь.

Напомним, по данным Управления ЗАГС республики на конец июля, в Калмыкии появилось на свет 1 505 младенцев. 700 девочек и 805 мальчиков.