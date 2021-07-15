5 августа, 12:13
 34 °C
86,65
73,17
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 августа, 16:00
НовостиСемья

Родовый сертификат теперь только электронный

Родовый сертификат теперь только электронный

Нет необходимости самостоятельно предоставлять документ в медучреждения. Все данные по обращению формируются автоматически.

За первое полугодие Фондом соцстрахования по республике оплачено 4 786 бумажных талонов на сумму более 14 миллионов рублей. Все средства были направлены женщинам на медпомощь.

Напомним, по данным Управления ЗАГС республики на конец июля, в Калмыкии появилось на свет 1 505 младенцев. 700 девочек и 805 мальчиков.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия