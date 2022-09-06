11 октября, 13:26
 14 °C
60,8
62,31
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 октября, 14:12
Новости

Спасатели Калмыкии примут участие в соревнованиях по гиревому спорту

Спасатели Калмыкии примут участие в соревнованиях по гиревому спорту

12 октября в калмыцкой столице состоятся межрегиональные соревнования по гиревому спорту в рамках Спартакиады МЧС России.

6 команд со всего ЮФО, в каждой – по пять спортсменов МЧС в 5 весовых категориях. В программе соревнований - 2 классических упражнения гиревого двоеборья - "толчок" и "рывок".

Фото из телеграм-канала МЧС Калмыкии.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия