Спасатели Калмыкии примут участие в соревнованиях по гиревому спорту

12 октября в калмыцкой столице состоятся межрегиональные соревнования по гиревому спорту в рамках Спартакиады МЧС России.



6 команд со всего ЮФО, в каждой – по пять спортсменов МЧС в 5 весовых категориях. В программе соревнований - 2 классических упражнения гиревого двоеборья - "толчок" и "рывок".



Фото из телеграм-канала МЧС Калмыкии.