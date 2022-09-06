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11 октября, 13:51
НовостиСтроительство

Ход ремонтных работ по улицам Шапшуковой, Гоголя и Ленина проверили глава администрации Элисты и начальник Управления городского хозяйства

Ход ремонтных работ по улицам Шапшуковой, Гоголя и Ленина проверили глава администрации Элисты и начальник Управления городского хозяйства

По улице Шапшуковой идет укладка асфальта, совместно с жителями решается вопрос по организации подъездов к домам. На улице Гоголя уже уложен верхний слой асфальта и нанесена разметка. Сейчас идет обустройство водоотводных лотков и пешеходных дорожек.

По улице Ленина также уложен верхний слой асфальта, идет устройство тротуаров, водоотводных лотков и примыканий к проезжей части. Отметим, что все работы проходят в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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