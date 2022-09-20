11 октября, 16:09
К концу года в Элисте земельные участки под строительство будут обеспечены коммуникациями
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В рамках регионального проекта "Жилье" прокладываются инженерные сети на 719 наделах общей площадью 96 гектаров в западной части столицы. Планируется, что там будут располагаться малоэтажные жилые застройки.
В рамках регионального проекта "Жилье" прокладываются инженерные сети на 719 наделах общей площадью 96 гектаров в западной части столицы. Планируется, что там будут располагаться малоэтажные жилые застройки.
Наружные сети водопровода и канализации проводят в этой части города с прошлого года. Это 1 очередь обеспечения коммуникациями жилого массива. Техническая готовность объекта составляет 70%.