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30 сентября, 10:46
НовостиКультура

Созвездие фортепианных концертов

Созвездие фортепианных концертов

Сегодня в Калмыцкой госфилармонии состоится музыкальный вечер, где поклонники классической музыки услышат шедевры фортепианного искусства. Он организован в преддверии Международного дня музыки.

В программе прозвучат произведения Моцарта, Шуберта, Глинки. Исполнит их для калмыцкой публики лауреат международных конкурсов, солист Астраханской филармонии Илья Михайлов в сопровождении Государственного симфонического оркестра республики и дирижера, заслуженного деятеля искусств республики Мергена Настинова.

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