Созвездие фортепианных концертов

Сегодня в Калмыцкой госфилармонии состоится музыкальный вечер, где поклонники классической музыки услышат шедевры фортепианного искусства. Он организован в преддверии Международного дня музыки.



В программе прозвучат произведения Моцарта, Шуберта, Глинки. Исполнит их для калмыцкой публики лауреат международных конкурсов, солист Астраханской филармонии Илья Михайлов в сопровождении Государственного симфонического оркестра республики и дирижера, заслуженного деятеля искусств республики Мергена Настинова.