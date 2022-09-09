30 сентября, 09:00
 25 °C
55,41
57,41
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 сентября, 10:08
НовостиСобытие

Сегодня в Калмыцком государственном университете состоится встреча ректора Бадмы Салаева с узбекским оперным певцом Хурсандом Шеровым

Сегодня в Калмыцком государственном университете состоится встреча ректора Бадмы Салаева с узбекским оперным певцом Хурсандом Шеровым
Он ценитель и почитатель творчества советского и азербайджанского исполнителя, народного артиста СССР Муслима Магомаева. В память о нем Шеров много лет подряд совершает велопутешествия. Выступает с мини-концертами в тех городах и селах, где останавливается. Путешественник сегодня прибудет из Волгограда. Несмотря ни на какие трудности, из года в год он в пути. Первое путешествие состоялось в 2017.

Традиционно Хурсанд Шеров заканчивает свой велотур в Москве 25 октября - в день памяти прославленного советского эстрадного и оперного певца.
 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия