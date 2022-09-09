Сегодня в Калмыцком государственном университете состоится встреча ректора Бадмы Салаева с узбекским оперным певцом Хурсандом Шеровым

Он ценитель и почитатель творчества советского и азербайджанского исполнителя, народного артиста СССР Муслима Магомаева. В память о нем Шеров много лет подряд совершает велопутешествия. Выступает с мини-концертами в тех городах и селах, где останавливается. Путешественник сегодня прибудет из Волгограда. Несмотря ни на какие трудности, из года в год он в пути. Первое путешествие состоялось в 2017.



Традиционно Хурсанд Шеров заканчивает свой велотур в Москве 25 октября - в день памяти прославленного советского эстрадного и оперного певца.