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30 сентября, 11:16
НовостиОбщество

Калмыкия и степная столица глазами воспитанников детского сада

Калмыкия и степная столица глазами воспитанников детского сада

Сегодня в дошкольном учреждении Элисты "Солнышко", состоится открытие арт-граффити детских рисунков.

Калмыцкая общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" стала победителем в конкурсе субсидий некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории региона с проектом "Мир глазами души".

Это позволило организовать конкурс рисунков для детей с нарушением зрения. Символично, что именно на здании этого детского сада было нанесено арт-граффити, посвященного празднованию Дню города. На нем каждый ребенок смог изобразить свое виденье как они чувствуют наши столицу и Республику. Все рисунки с помощью профессионального граффиста были объединены в единое полотно и нанесены на стену.

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