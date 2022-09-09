Калмыкия и степная столица глазами воспитанников детского сада

Сегодня в дошкольном учреждении Элисты "Солнышко", состоится открытие арт-граффити детских рисунков.



Калмыцкая общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" стала победителем в конкурсе субсидий некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества на территории региона с проектом "Мир глазами души".



Это позволило организовать конкурс рисунков для детей с нарушением зрения. Символично, что именно на здании этого детского сада было нанесено арт-граффити, посвященного празднованию Дню города. На нем каждый ребенок смог изобразить свое виденье как они чувствуют наши столицу и Республику. Все рисунки с помощью профессионального граффиста были объединены в единое полотно и нанесены на стену.