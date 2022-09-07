Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями появится в 72 школах региона с 1 сентября 2023 года

Педагоги Калмыкии приняли участие в окружном Всероссийском семинаре-совещании для специалистов в области воспитания в Москве.



Форум собрал кураторов и председателей региональных, муниципальных отделений Российского движения школьников. Они проанализировали деятельность региональных отделений движения в прошлом году, обсудили результаты и перспективы реализации Всероссийского проекта "Навигаторы детства". В его рамках в школах и вводится новая должность.