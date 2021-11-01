Созданный запас кормов обеспечит успешную зимовку скота в Целинном районе

Заготовлено более 45 тысяч тонн сена и соломы и более 11 тысяч тонн зернофуража, - сообщают специалисты аграрного отдела администрации РМО. До сегодняшнего дня имеющееся поголовье животных, а это более 29 тысяч КРС, 11 тысяч овец и почти 600 голов лошадей – находятся на естественных выпасах.

Как долго продлятся погожие дни в декабре, неизвестно. А потому, как считают сами животноводы, надо быть готовым к любым сюрпризам непогоды. Обычно пик снежного покрова приходится на январь – февраль. Хозяйства позаботились заранее не только о кормах, но и подготовили животноводческие помещения, проведя вовремя ремонт, понимая, чем грозят недоработки в условиях суровой зимы.